10 anni di musica per Ame Al Dumbo l' ultimo concerto in ricordo di Amedeo Granelli

“Sogno un party, non desidero altri posti.”, scriveva Ame nei suoi quaderni, traccia indelebile e archivio per sempre di pensieri e di una certa fame di esprimersi con la musica, la poesia, i giochi di parole, con ironia e attitudine. Nato a Bologna, Amedeo Granelli è mancato nel 2016 a Playa de. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

In questa notizia si parla di: anni - musica

Rockin’ 1000: da Cesena al mondo in 10 anni di musica

Manuel Agnelli: “La musica è una me**da da 20 anni. X Factor? Chi mi dà del venduto ucciderebbe la famiglia per quei soldi”

Ottant’anni dalla Liberazione, musica e memoria al Castello: “Riflettiamo sul presente”

Beatrice Venezi è il nuovo direttore musicale della Fenice. Dopo 11 anni di nulla una donna al timone - X Vai su X

“Nati per la Musica” compie 20 anni: due decenni di sostegno alla genitorialità attraverso le note: Nuove conferme sull’importanza della musica per lo sviluppo linguistico e cognitivo dei bambini. Al 37° Congresso nazionale ACP si è ricordata l’importanza di fe - facebook.com Vai su Facebook

10 anni di musica per Ame. Al Dumbo l'ultimo concerto in ricordo di Amedeo Granelli; Ame| Tenores di Bitti; Capodanno 2026: cosa fare e dove andare, le migliori mete, offerte e idee di viaggio.

Musica e condivisione, i 10 anni di Virtuoso Belcanto - "In un mondo in cui si fa la guerra, noi abbiamo ragazzi provenienti da nazioni diverse che suonano insieme, e ciò accade anche se a volte i loro Paesi sono nemici. Segnala ansa.it