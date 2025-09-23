1° esonero della stagione in Serie A: di colpo arriva l’annuncio ufficiale In panchina arriva Ballardini"> La Serie A è iniziata da poco ma un verdetto sembra già essere arrivato. Un tecnico è pronto a lasciare l’incarico. È arrivato il primo scossone della nuova stagione di Serie A: la società, dopo un avvio difficile e prestazioni al di sotto delle aspettative, ha deciso di esonerare l’allenatore in carica. Una scelta sofferta, ma inevitabile, maturata dopo giorni lunghi di riflessioni e confronti interni. Al posto dell’allenatore uscente, la dirigenza avrebbe scelto di affidarsi a Davide Ballardini, tecnico di grande esperienza e ben noto per la sua capacità di subentrare a stagione in corso. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

