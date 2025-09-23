? DISCOVERY arriva GRATIS sul digitale terrestre! Canale 37 dal 5 ottobre?

 SVOLTA STORICA nella TV italiana! Dal 5 ottobre 2025 DISCOVERY sbarca per la prima volta sul digitale terrestre gratuito, disponibile sul canale 37 per tutti gli italiani senza costi aggiuntivi.? LA RIVOLUZIONE WARNER BROS. DISCOVERY: Primo approdo sul digitale terrestre free Canale 37 - visibile gratuitamente da tutti Brand televisivo tra i più riconoscibili al mondo Nuova veste grafica. 🔗 Leggi su Digital-news.it

discovery arriva gratis sul digitale terrestre canale 37 dal 5 ottobre

