? RAI ITALIA | Serie A in tutto il mondo! Sigla 2025 - La Giostra del Gol ?

? ACCORDO STORICO tra Rai e Lega Calcio! Rai Italia porterà la Serie A in tutto il mondo con una novità che fa emozionare: il ritorno de "La Giostra del Gol", programma leggendario nato nel 1977 sulla Rai Internazionale.? COSA INCLUDE L'ACCORDO RIVOLUZIONARIO: Highlights Serie A trasmessi in tutto il mondo (esclusa Italia) Coppa Italia dai quarti di finale in poi Supercoppa Italiana  Coper. 🔗 Leggi su Digital-news.it

