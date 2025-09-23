? RAI ITALIA | Serie A in tutto il mondo! Sigla 2025 - La Giostra del Gol ?
? ACCORDO STORICO tra Rai e Lega Calcio! Rai Italia porterà la Serie A in tutto il mondo con una novità che fa emozionare: il ritorno de "La Giostra del Gol", programma leggendario nato nel 1977 sulla Rai Internazionale.? COSA INCLUDE L'ACCORDO RIVOLUZIONARIO: Highlights Serie A trasmessi in tutto il mondo (esclusa Italia) Coppa Italia dai quarti di finale in poi Supercoppa Italiana Coper. 🔗 Leggi su Digital-news.it
In questa notizia si parla di: italia - serie
CdS – Gattuso in Serie D… ma è il cugino di Ringhio, il nuovo ct dell’Italia
Coppa Italia Serie C, il Ravenna parte dalla sfida contro il Cittadella
Serie A, si riparte con il Derby d’Italia
Ecco la prima capolista solitaria 1 I campioni d'Italia a +2 sulla Juve e a +3 su Milan e Roma #Napoli #SerieAEnilive #DAZN - X Vai su X
Coppa Italia serie D: Il Livorno domina, segna, resta in dieci, non soffre e vince. E ora il Follonica Gavorrano agli ottavi di finale. Foto Simona Marzi - facebook.com Vai su Facebook
Rai Italia riporta la Serie A nel mondo: Stefano Orsini condurrà La Giostra del Gol; Con Rai Italia la Serie A si vedrà in tutto il mondo: accordo storico; Su Rai Italia gli highlight della Serie A.
Per un po’ di buonumore… Stasera su Rai 1 torna la serie Purché finisca bene: trama e cast di Tutto a posto - La commedia all'italiana aggiornata, a Reggio Calabria: trama, cast, orario e durata di Tutto a posto, il film tv stasera su Rai 1. Secondo msn.com
Tutto a posto, stasera su Rai 1 il film con Michele Di Mauro e Giulia Fazzini: trama, cast e curiosità - Per la collana "Purché finisca bene", questa sera andrà in onda il film "Tutto a posto", prodotto da Pepito Produzioni in ... Da msn.com