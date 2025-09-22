Zuccata vincente di Ba festa Larcianese Colpo esterno sul campo del Fucecchio
FUCECCHIO 0 LARCIANESE 1 FUCECCHIO Del Bino, Compagnucci, Cioni, Lecceti, Malanchi, Ghelardoni, Sgherri (61’ Melani), Geniotal (91’ Pieri), Fiorini (61’ Gjoni), Badalassi (46’ Cristodaro, 84’ Lamberta), Princiotta. A disp. Rocchi, Berhoxha, Modena, Usai. All. Menichetti LARCIANESE Della Pina, Porciani (63’ Iannello), Lucaccini, Marianelli, Salerno, Martinelli, Crecchi, Michelotti, Falorni (79’ Niccolai), Rosselli, Ba. A disp. Xillo, Fiore, Falconi, Bolognini, Del Picchia, Ndiaye, Cardelli. All. Cerasa ARBITRO Gjini di Vicenza MARCATORE 74’ Ba FUCECCHIO Colpaccio della Larcianese, che con una ‘zuccata’ di Ba ad un quarto d’ora dalla fine espugna il Corsini e centra la prima vittoria in campionato dopo l’amaro pari interno della prima giornata. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
In questa notizia si parla di: zuccata - vincente
Prima la zuccata di Marcus, poi quella di Khephren: Juventus-Inter regala l’ennesimo capitolo epico, con due fratelli in gol nella stessa partita, un evento che appartiene a una ristrettissima galleria di storie di calcio. In Italia era già accaduto con Lorenzo e Rob - facebook.com Vai su Facebook
Una Festa della zucca da primato, valanga di visitatori a Pergine; Zuccata vincente di Ba, festa Larcianese . Colpo esterno sul campo del Fucecchio.