FUCECCHIO 0 LARCIANESE 1 FUCECCHIO Del Bino, Compagnucci, Cioni, Lecceti, Malanchi, Ghelardoni, Sgherri (61’ Melani), Geniotal (91’ Pieri), Fiorini (61’ Gjoni), Badalassi (46’ Cristodaro, 84’ Lamberta), Princiotta. A disp. Rocchi, Berhoxha, Modena, Usai. All. Menichetti LARCIANESE Della Pina, Porciani (63’ Iannello), Lucaccini, Marianelli, Salerno, Martinelli, Crecchi, Michelotti, Falorni (79’ Niccolai), Rosselli, Ba. A disp. Xillo, Fiore, Falconi, Bolognini, Del Picchia, Ndiaye, Cardelli. All. Cerasa ARBITRO Gjini di Vicenza MARCATORE 74’ Ba FUCECCHIO Colpaccio della Larcianese, che con una ‘zuccata’ di Ba ad un quarto d’ora dalla fine espugna il Corsini e centra la prima vittoria in campionato dopo l’amaro pari interno della prima giornata. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Zuccata vincente di Ba, festa Larcianese . Colpo esterno sul campo del Fucecchio.

