Il tempo non cancella i legami, li trasforma. Nove anni di ASTRO hanno insegnato che la musica non è mai soltanto suono, ma continuità, radici e nuove direzioni. E proprio da quella storia, fatta di concerti sold out e melodie che hanno attraversato continenti, nasce oggi ZOONIZINI: l’unit formata da MJ e JINJIN. Un nome che sembra un gioco, ma che è in realtà un manifesto. “ZOONI” e “ZINI” si incontrano, si mescolano, diventano qualcosa di inedito. La loro prima uscita, l’album DICE, non poteva che evocare la casualità e l’imprevedibilità del lancio di un dado: un simbolo delle infinite facce del talento, delle personalità che si completano e si sfidano, senza mai rinunciare alla propria identità. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - ZOONIZINI, l’altra faccia degli ASTRO: con DICE debutta l’unit di MJ e JINJIN