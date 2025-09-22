Zona via Portello manca l' acqua da più di tre giorni
A seguito dei lavori svolti in zona Pitrè nella giornata del 19 settembre, l'acqua non è stata più ripristinata nella zona alta della via portello. Tutti i condomini abbiamo fatto segnalazione per giorni, ma non abbiamo mai ricevuto una risposta concreta da Amap. Degli operai dell'Amap si sono. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
In questa notizia si parla di: zona - portello
Affittasi bilocale ristrutturato di 50mq Zona Portello/Accursio, situato in Viale Carlo Espinasse al primo piano di un palazzo anni 20. L’appartamento è completamente arredato, si compone di ingresso alla zona living, bagno finestrato con con ripostiglio in quota - facebook.com Vai su Facebook
Zona via Portello, manca l'acqua da più di tre giorni :: Segnalazione a Palermo; Milano | Portello – Auto e marciapiedi in via Colonna: manca ancora qualche paletto; Invasione di piccioni, escrementi e degrado all'ingresso della funicolare.
L'asfalto cede: voragine in strada. Danni a un'auto, traffico deviato e polizia locale sul posto - Una voragine sull'asfalto di via Marzolo, all'altezza di via Poleni, quartiere Portello, ha creato qualche disagio alla viabilità, già congestionata in zona, alle prime ore di venerdì mattina ... ilgazzettino.it scrive
Zona rossa, pronta l'ordinanza per una nuova area della città. Due opzioni: Arcella o Portello. E durerà tutta l'estate - Dopo i tre mesi di controlli rinforzati attorno alla stazione, ora la Prefettura di Padova è pronta a pubblicare una nuova ordinanza ... Da ilgazzettino.it