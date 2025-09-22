È stata un’inaugurazione molto partecipata e seguita quella che ha ufficialmente aperto le porte del caseificio Zivieri, a Sasso Marconi, al centro dell’azienda agricola di 80 ettari che, in via Lagune 78, è gestita dai fratelli Aldo, Elena e Stefano Zivieri, affiancati da un team di fedeli e preparati collaboratori. Una nuova avventura che si inserisce nel progetto ’Club Zivieri’, iniziativa con cui l’azienda ha deciso di aprirsi verso nuovi investitori, lanciando un crowdfunding dall’enorme successo: hanno aderito, infatti, oltre 200 tra enti, imprese e risparmiatori. Al taglio del nastro, erano presenti, nella giornata di ieri, circa duecento persone che hanno potuto vedere da vicino la lavorazione dei formaggi e la macchina operativa del caseificio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Zivieri in festa per il caseificio: "Nuova opportunità in Appennino"