Zivieri in festa per il caseificio | Nuova opportunità in Appennino
È stata un’inaugurazione molto partecipata e seguita quella che ha ufficialmente aperto le porte del caseificio Zivieri, a Sasso Marconi, al centro dell’azienda agricola di 80 ettari che, in via Lagune 78, è gestita dai fratelli Aldo, Elena e Stefano Zivieri, affiancati da un team di fedeli e preparati collaboratori. Una nuova avventura che si inserisce nel progetto ’Club Zivieri’, iniziativa con cui l’azienda ha deciso di aprirsi verso nuovi investitori, lanciando un crowdfunding dall’enorme successo: hanno aderito, infatti, oltre 200 tra enti, imprese e risparmiatori. Al taglio del nastro, erano presenti, nella giornata di ieri, circa duecento persone che hanno potuto vedere da vicino la lavorazione dei formaggi e la macchina operativa del caseificio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
’Chef al Massimo’ in casa Zivieri. Festa alla fattoria di Sasso Marconi. Pronti caseificio e locale in centro
Sabato 13 Settembre in occasione di Off Plan Notte Bianca di Pianoro la Trattoria da Massimino vi proporrà uno speciale Panino Gourmet in collaborazione con “Il Forno di Calzolari” e “Macelleria Zivieri”. Troverete il nostro banchetto accanto alla Trattoria vici - facebook.com Vai su Facebook
