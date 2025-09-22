Zhegrova Juventus il kosovaro spinge sull’acceleratore | l’ultima mossa dell’esterno fa sorridere Tudor e lo staff tecnico Cos’ha fatto

Zhegrova Juventus, l’analisi della Gazzetta: l’esterno vuole tornare al top della forma il prima possibile e oggi sarà già al lavoro alla Continassa. La voglia matta di tornare protagonista, di bruciare le tappe e di riprendersi il tempo perduto. Edon Zhegrova ha fretta, una fretta positiva, di dimostrare tutto il suo valore con la maglia della Juventus. L’esterno kosovaro, dopo quasi un anno di stop, non intende accontentarsi dei brevi spezzoni di partita concessigli da Igor Tudor contro Borussia Dortmund e Hellas Verona. Vuole di più e subito, e per ottenerlo ha deciso di giocare d’anticipo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

