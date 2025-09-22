Zhegrova Juventus il kosovaro spinge sull’acceleratore | l’ultima mossa dell’esterno fa sorridere Tudor e lo staff tecnico Cos’ha fatto
Zhegrova Juventus, l’analisi della Gazzetta: l’esterno vuole tornare al top della forma il prima possibile e oggi sarà già al lavoro alla Continassa. La voglia matta di tornare protagonista, di bruciare le tappe e di riprendersi il tempo perduto. Edon Zhegrova ha fretta, una fretta positiva, di dimostrare tutto il suo valore con la maglia della Juventus. L’esterno kosovaro, dopo quasi un anno di stop, non intende accontentarsi dei brevi spezzoni di partita concessigli da Igor Tudor contro Borussia Dortmund e Hellas Verona. Vuole di più e subito, e per ottenerlo ha deciso di giocare d’anticipo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
In questa notizia si parla di: zhegrova - juventus
Juventus, Zhegrova: Un Talento in Cerca di Consacrazione
Juventus: Edon Zhegrova fa parlare di sé
Zhegrova come David? Potrebbe ripetersi la stessa storia dell’attaccante della Juventus. La voce sul futuro del talento del Lille è chiara…
Zhegrova a Conceicao non saranno titolari in Verona-Juventus: la spiegazione di Tudor - facebook.com Vai su Facebook
#Juventus, Zhegrova anticipa i tempi: la gestione di Tudor in vista della sfida con il Verona - X Vai su X
Zhegrova resta ma pressa per la Juve: Lille, pretese basse o David 2.0; Intreccio Zhegrova–Nico Gonzalez: Juventus in pressing sul kosovaro, l’Atletico insiste per l’argentino; 2 motivi per cui la Juventus ha messo gli occhi su Edon Zhegrova.
Zhegrova Juventus, come sta il kosovaro? Ci sono aggiornamenti sull’esterno in vista del match contro il Verona - Zhegrova Juventus, dopo l’esordio col Borussia il rientro prosegue con cautela: Tudor lo porta a Verona ma lo stop di 9 mesi impone prudenza Il suo percorso di reinserimento prosegue, un passo alla vo ... Da juventusnews24.com
Zhegrova Juventus, quando vedremo il giocatore al 100%? Tudor annuncia in conferenza stampa le condizioni dell’esterno - Tutti gli aggiornamenti sull’esterno bianconero Nella infuocata conferenza stampa post- Scrive juventusnews24.com