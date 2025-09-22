Zero chance da titolari due azzurri a caccia di spazio nel Napoli di Conte | può succedere contro il Pisa

Spazionapoli.it | 22 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Napoli di Conte appare come una squadra già collaudata. All’interno del gruppo, però, ci sarebbero più giocatori a reclamare maggiore spazio a loro disposizione.  Il mercato estivo del Napoli è stato eccellente, quasi al limite della perfezione se fosse arrivato un vice Di Lorenzo. Così non è stato, ma il lavoro svolto da ds Manna resta senza dubbio notevole. Allungare la rosa a disposizione di Antonio Conte era una richiesta chiara del tecnico, il quale ora possiede una squadra capace di lottare su tre competizioni. Ciò nonostante, però, la gestione dei calciatori starebbe portando alcune “problematiche” agli stessi. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

zero chance da titolari due azzurri a caccia di spazio nel napoli di conte pu242 succedere contro il pisa

© Spazionapoli.it - “Zero chance da titolari”, due azzurri a caccia di spazio nel Napoli di Conte: può succedere contro il Pisa

In questa notizia si parla di: zero - chance

Sostituzione del dottor odyssey: più chance di successo rispetto al dramma medico di joshua jackson

Liam neeson: perché questo thriller misterioso di 14 anni fa merita una seconda chance

Assist di Acquaroli al nuovo scenario: «Portare a Senigallia il Festival di Sanremo? Qualsiasi cosa se ci sarà la chance»

Milan, ultima chance per Gimenez? Atalanta, Lookman già titolare col Torino?; LIVE Paolini-Wang Xinyu 4-6, 7-6, 6-4, Italia-Cina 2-0, BJK Cup 2025 in DIRETTA: non si sa come, l’azzurra ci porta in semifinale!; FINALE Inter-River Plate 2-0: vittoria e primo posto. Parapiglia clamoroso nel finale!.

Cerca Video su questo argomento: Zero Chance Titolari Due