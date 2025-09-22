Zero chance da titolari due azzurri a caccia di spazio nel Napoli di Conte | può succedere contro il Pisa
Il Napoli di Conte appare come una squadra già collaudata. All’interno del gruppo, però, ci sarebbero più giocatori a reclamare maggiore spazio a loro disposizione. Il mercato estivo del Napoli è stato eccellente, quasi al limite della perfezione se fosse arrivato un vice Di Lorenzo. Così non è stato, ma il lavoro svolto da ds Manna resta senza dubbio notevole. Allungare la rosa a disposizione di Antonio Conte era una richiesta chiara del tecnico, il quale ora possiede una squadra capace di lottare su tre competizioni. Ciò nonostante, però, la gestione dei calciatori starebbe portando alcune “problematiche” agli stessi. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it
