Zelensky vuole inviare la Marina ucraina in Turchia e Regno Unito
Zelensky ha presentato alla Rada un disegno di legge ''sul dispiegamento di unità delle Forze Armate dell'Ucraina in altri stati''. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it
Trump ha detto a Zelensky che vuole ancora aiutare l’Ucraina a difendersi dalla Russia
Il generale Battisti: “La Russia vuole logorare l’Ucraina. Zelensky? Gli consiglierei ritirata tattica”
Zelensky, Putin non vuole la pace, lo vediamo
Zelensky: "Vuole intimidire la Nato". Trump oggi da Re Carlo a Londra #Nazionale - X Vai su X
Ucraina, Zelensky: "Putin vuole occupare tutto il Paese" - facebook.com Vai su Facebook
Guerra Ucraina Russia, Putin: Non rinunceremo a obiettivi. Trump: Nessun progresso; Telefonata con Trump, Putin: Non rinunceremo ai nostri obiettivi. Il tycoon: Nessun progresso - Il presidente Usa: Continuiamo a dare armi all'Ucraina; La protezione? Costa cento miliardi. Armi Usa per Kiev con denaro europeo.
Ucraina, l'appello di Zelensky: "Contro di noi 40 missili e 580 droni. Basta sprecare tempo" - Nella notte la Polonia ha fatto decollare i suoi jet per garantire la "massima ... Lo riporta iltempo.it
Ucraina celebra Giornata della Bandiera, Zelensky solleva dubbi su intenzioni della Russia prima di incontro con inviato Usa Kellogg - Bandiere ucraine issate sugli edifici governativi e in tutto il Paese per celebrare la Giornata nazionale della Bandiera, che ricorda la spinta all'indipendenza dall'Unione Sovietica nel 1991. Da it.euronews.com