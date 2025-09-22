Zannini aderisce a Forza Italia | Con me sindaci e amministratori concretezza contro demagogia
Tempo di lettura: < 1 minuto “Ho presentato la richiesta di iscrizione a Forza Italia e con me lo faranno, anzi lo stanno facendo consiglieri comunali, sindaci e semplici appassionati della politica che hanno ritrovato con questa scelta il piacere del confronto della discussione seria dei problemi. Accade nel giorno in cui altri moderati come Pino Bicchielli fanno la stessa scelta. Andiamo dove siamo sempre stati. Al centro. Entro da militante, senza pretese e in punta di piedi. Ci aspettano mesi impegnativi in cui si confronteranno due modelli di regione. La concretezza contro la demagogia. Mi sento pronto per questa sfida. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
In questa notizia si parla di: zannini - aderisce
https://www.thereportzone.it/?p=44576 L’ex Assessore Regionale Daniela Nugnes aderisce alla Lega - facebook.com Vai su Facebook
ZANNINI LASCIA DE LUCA ED ADERISCE A FORZA ITALIA: “SI DEVE ANDARE AVANTI”; CONSIGLIO REGIONALE. ALAIA (ITALIA VIVA): “APPRESO OGGI DI ESSERE INDAGATO”; REGIONALI IN CAMPANIA. SINDACI IN ATTESA: SERVALLI, SOMMA, FRANZA ASPETTANO LA CONSULTA.
Ora è ufficiale: Zannini cacciato da 5stelle e dal Pd di Schlein. Ecco il comunicato con cui aderisce formalmente a Forza Italia - Zannini dice che De Luca è stato un presidente della Regione formidabile, Martusciello dice in sostanza che De Luca è stato una monnezza. Lo riporta casertace.net
LA SVOLTA - Zannini: ho aderito a Forza Italia, l’ho appena comunicato a De Luca che resta un riferimento personale - 15:38:04 Giovanni Zannini candidato al consiglio regionale in Forza Italia, il presidente della commissione Ambiente ha chiuso la querelle sul suo passaggio tra le fila azzurre con post sul suo profil ... casertafocus.net scrive