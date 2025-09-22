Zannini aderisce a Forza Italia | Con me sindaci e amministratori concretezza contro demagogia

Tempo di lettura: < 1 minuto “Ho presentato la richiesta di iscrizione a Forza Italia e con me lo faranno, anzi lo stanno facendo consiglieri comunali, sindaci e semplici appassionati della politica che hanno ritrovato con questa scelta il piacere del confronto della discussione seria dei problemi. Accade nel giorno in cui altri moderati come Pino Bicchielli fanno la stessa scelta. Andiamo dove siamo sempre stati. Al centro. Entro da militante, senza pretese e in punta di piedi. Ci aspettano mesi impegnativi in cui si confronteranno due modelli di regione. La concretezza contro la demagogia. Mi sento pronto per questa sfida. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

