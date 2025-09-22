Zanini ct Belgio | Per battere l' Italia dobbiamo giocare meglio della prima volta

In vista del quarto di finale contro l'Italia, il ct del Belgio Emanuele Zanini prepara la sfida con l'obiettivo di battere l'Italvolley per la seconda volta nel torneo: "Se vogliamo avere speranze dobbiamo giocare ancora meglio". 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Zanini, ct Belgio: "Per battere l'Italia dobbiamo giocare meglio della prima volta"

La Tunisia di Placì prima della Pool A, il Belgio di Zanini primo nella Pool F... Gli aggiornamenti del tabellone del Mondiale #MWCH2025 Tutte le news del Mondiale https://volleyball.it/sommario/argomenti/mondiali.html… - X Vai su X

Grande Italia al Mondiale: adesso la sfida dei quarti con il Belgio. Sunto dell’editoriale di Lorenzo Dallari interamente consultabile on line sulla home page del sito www.dallarivolley.com Una bellissima Italia ha centrato l’accesso ai quarti di finale del Mondiale - facebook.com Vai su Facebook

Mondiali di volley, ma quanti ct italiani deve battere l'Italia? Ora pure Zanini. E in campo il Belgio con Ferre Reggers e Seppe Rotty… - Sono tanti i tecnici italiani coinvolti in questo Mondiale di volley maschile. Si legge su mowmag.com

Mondiali Volley, all’Italia non basta la rimonta: vince il Belgio al tie-break - Tentativo di rimonta fallito e prima sconfitta per l'Italvolley ai Mondiali nelle Filippine. Lo riporta msn.com