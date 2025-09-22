Zalewski e Hien ko oggi gli esami | emergenza infortuni per l’Atalanta

Gazzetta.it | 22 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Risentimento al flessore per l’esterno e problema all’adduttore per il difensore. De Ketelaere, invece, verso il rientro con la Juve. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Hien, seconda tegola di giornata: ko anche il difensore - Anche Isak Hien è stato costretto ad alzare bandiera bianca.

Atalanta, doppio infortunio col Torino: Zalewski e Hien vanno ko. Le ultimissime - Le ultimissime sulle condizioni dei due giocatori dei bergamaschi Piove sul bagnato in casa Atalanta.

