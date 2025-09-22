Zaia prenota la guida del Veneto E Vannacci attacca | Lo straniero ruba

nostro inviato a Pontida (Bg) Luca Zaia e Roberto Vannacci. Salgono sul palco di Pontida in rapida successione e portano le istanze delle due leghe che convivono dentro la Lega. Zaia trasmette l'inquietudine del Veneto e tutta la fatica personale di una partita che ancora non si è risolta. "Se la Lega - spiega - chiede che il candidato presidente del Veneto sia ancora un leghista, non è lesa maestà per la maggioranza, ma una richiesta legittima per dare continuità alla nostra amministrazione". Poi, come già aveva fatto il giorno prima Salvini, battezza il suo successore virtuale: "Il nostro candidato è Alberto Stefani. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

