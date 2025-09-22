Young Platform annuncia la sua evoluzione | da crypto exchange a Super App finanziaria nasce Young Group con l’integrazione di Fleap
Young Group, l'azienda fintech italiana che ha reso accessibile il mondo delle criptovalute a milioni di utenti, annuncia oggi una trasformazione strategica che la proietterà al centro della finanza digitale europea. Durante il Young Group Keynote, tenutosi a Palazzo Mezzanotte, sede di Borsa Italiana, l’azienda ha svelato la sua evoluzione da crypto exchange a Super App?nanziaria: un ecosistema integrato che sarà operativo a partire dai prossimi mesi e offrirà trading su exchange decentralizzati (DEX), prestiti collateralizzati e una nuova carta di debito Visa con cashback?no al 3,6%. L'evento ha rappresentato il momento di lancio ufficiale del nuovo round di fundraising di Young Group. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Young Platform abilita i pagamenti con BANCOMAT Pay
Finanza digitale: la nuova era disegnata da Young Platform
Young Platform si ribella contro l’aumento delle tasse al 42% sulle plusvalenze crypto; Young Platform entra nel network di Bancomat Pay: il conto si ricarica tramite l’app bancaria; Young platform abilita pagamenti con Bancomat Pay.
Young Platform abilita i pagamenti con BANCOMAT Pay - Young Platform annuncia l’integrazione di BANCOMAT Pay tra i metodi di ricarica disponibili sulla propria piattaforma. Come scrive ilgiornale.it