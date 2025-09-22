Yoox dietro i numeri ci sono le persone e le loro storie

La vertenza Yoox è l’ennesimo caso in cui un’azienda italiana - un ‘unicorno’ in gergo, ovvero capace ai tempi del fondatore Federico Marchetti, di raggiungere il miliardo di dollari di valutazione – viene ceduta all’estero per diventare ‘grande’, ma inizia il declino proprio in seguito alla cessione all’estero. Non che la storia di Yoox insegni qualcosa che non sappiamo già: l’idea geniale dell’e-commerce d’abbigliamento è stata perfezionata e superata da altri, le economie di scala di cui potevano godere gli altri colossi hanno fatto il resto. Adesso, però, il territorio italiano, in particolare quello bolognese dov’è concentrata la maggior parte degli esuberi, deve fare i conti con 211 licenziamenti (una parte a Milano). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it