Yoox dietro i numeri ci sono le persone e le loro storie
La vertenza Yoox è l’ennesimo caso in cui un’azienda italiana - un ‘unicorno’ in gergo, ovvero capace ai tempi del fondatore Federico Marchetti, di raggiungere il miliardo di dollari di valutazione – viene ceduta all’estero per diventare ‘grande’, ma inizia il declino proprio in seguito alla cessione all’estero. Non che la storia di Yoox insegni qualcosa che non sappiamo già: l’idea geniale dell’e-commerce d’abbigliamento è stata perfezionata e superata da altri, le economie di scala di cui potevano godere gli altri colossi hanno fatto il resto. Adesso, però, il territorio italiano, in particolare quello bolognese dov’è concentrata la maggior parte degli esuberi, deve fare i conti con 211 licenziamenti (una parte a Milano). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Yoox annuncia 211 licenziamenti, di cui oltre 160 a Bologna. Dietro i numeri ci sono famiglie, come Antonio e Milena. Serve subito un tavolo istituzionale e una strategia che difenda lavoro e dignità.
Un ventunenne egiziano è stato fermato alla rotonda di via Aposazza e poi riportato dietro le sbarre
Yoox, da startup prodigio ad azienda in declino. È crisi per il primo unicorno d'Italia - commerce di lusso italiano affronta una drammatica fase di ristrutturazione con 211 licenziamenti e perdite milionarie.
Yoox, la protesta dei lavoratori arriva in Regione dove è in corso il primo incontro al tavolo di crisi tra l'azienda, i sindacati e le istituzioni - Presenti anche le colleghe di La Perla, reduci da una lunga vertenza (conclusasi positivamente)