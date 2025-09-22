Yildiz solo quinto al Trofeo Kopa | va a Yamal il Pallone d' oro Under 21
Il turco della Juve si è piazzato a metà tra i 10 candidati, davanti all'amico Huijsen. È comunque un piccolo passo in avanti nella sua considerazione a livello internazionale. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Trofeo Kopa, vince Yamal! Tra i migliori Under 21 del mondo c’è anche il bianconero Yildiz: tutti i dettagli – FOTO e VIDEO - Tra i migliori Under 21 del mondo c’è anche Yildiz: il FOTO dalla cerimonia È stato assegnato il primo premio della serata di gala del Pallone d’Oro 2025. Scrive juventusnews24.com