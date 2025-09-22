Yildiz quinto nel trofeo Kopa! La classifica completa del premio vinto da Yamal ma che soddisfazione per la Juve | c’è anche un altro ex bianconero nella Top 10

Yildiz quinto nel trofeo Kopa: tutti gli aggiornamenti sul premio e la classifica completa con tutte le novità sul bianconero. La cerimonia del Pallone d’Oro di Parigi ha emesso il suo verdetto per il Trofeo Kopa, incoronando come previsto il talento del Barcellona, Lamine Yamal. Per la Juventus, però, la classifica finale del premio per il miglior Under 21 al mondo ha un sapore agrodolce, un mix di enorme orgoglio e un pizzico di rammarico. Ben due talenti cresciuti nel vivaio bianconero, infatti, si sono piazzati nella top 10. Il primo, e più atteso, è Kenan Yildiz. Il numero 10 della Juve ha conquistato uno straordinario quinto posto, una certificazione del suo status di top player mondiale a soli 20 anni. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

