Yildiz quinto nel trofeo Kopa! La classifica completa del premio vinto da Yamal ma che soddisfazione per la Juve | c’è anche un altro ex bianconero nella Top 10
Yildiz quinto nel trofeo Kopa: tutti gli aggiornamenti sul premio e la classifica completa con tutte le novità sul bianconero. La cerimonia del Pallone d’Oro di Parigi ha emesso il suo verdetto per il Trofeo Kopa, incoronando come previsto il talento del Barcellona, Lamine Yamal. Per la Juventus, però, la classifica finale del premio per il miglior Under 21 al mondo ha un sapore agrodolce, un mix di enorme orgoglio e un pizzico di rammarico. Ben due talenti cresciuti nel vivaio bianconero, infatti, si sono piazzati nella top 10. Il primo, e più atteso, è Kenan Yildiz. Il numero 10 della Juve ha conquistato uno straordinario quinto posto, una certificazione del suo status di top player mondiale a soli 20 anni. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
In questa notizia si parla di: yildiz - quinto
Yildiz solo quinto al Trofeo Kopa: va a Yamal il Pallone d'oro Under 21
Alla fine il 4231 era fatto. Difesa a 4: Kalulu a dx e Cambiaso a sx. Yildiz alto a sx e Zhegrova a dx. Openda e David punte. Hai il potenziale offensivo per fare male e metti Openda a fare il quinto lasciando David solo contro una difesa a 3? #Tudor più flessibilit - X Vai su X
Quando c'è un Var con la Juve e un altro per le altre squadre: Yildiz, Cambiaso, Kalulu lo ricordano - facebook.com Vai su Facebook
Yildiz solo quinto al Trofeo Kopa: va a Yamal il Pallone d'oro Under 21; Pallone d'Oro 2025 LIVE: Lautaro Martinez 20°, Dumfries 25° davanti a Haaland. Luis Enrique miglior tecnico; I dieci candidati al trofeo Kopa: c'è anche un giocatore della Juventus.
Yildiz solo quinto al Trofeo Kopa: va a Yamal il Pallone d'oro Under 21 - Il turco della Juve si è piazzato a metà tra i 10 candidati, davanti all'amico Huijsen. Come scrive gazzetta.it
Trofeo Kopa, vince Yamal! Tra i migliori Under 21 del mondo c’è anche il bianconero Yildiz: tutti i dettagli – FOTO e VIDEO - Tra i migliori Under 21 del mondo c’è anche Yildiz: il FOTO dalla cerimonia È stato assegnato il primo premio della serata di gala del Pallone d’Oro 2025. Da juventusnews24.com