Yildiz Juve | non solo leader tecnico ma anche riferimento morale A Verona è arrivata la consacrazione che va ben oltre la numero 10 | il gesto

Juventusnews24.com | 22 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Yildiz Juve: non solo leader tecnico ma anche riferimento morale. Sabato col Verona è arrivata la consacrazione nel corso del match del Bentegodi. La  Juve  di  Igor Tudor  non ha solo ritrovato un talento cristallino in attacco, ma anche un punto di riferimento per il futuro. Lo ha sottolineato  Tuttosport, che ha analizzato la crescita di  Kenan Yildiz, un ventenne che sta bruciando le tappe non solo dal punto di vista tecnico, ma anche da quello della personalità. L’attaccante turco, che indossa la prestigiosa maglia numero 10, sta dimostrando di essere un giocatore completo, un leader in campo e un punto fermo per lo spogliatoio. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

yildiz juve non solo leader tecnico ma anche riferimento morale a verona 232 arrivata la consacrazione che va ben oltre la numero 10 il gesto

© Juventusnews24.com - Yildiz Juve: non solo leader tecnico ma anche riferimento morale. A Verona è arrivata la consacrazione che va ben oltre la numero 10: il gesto

In questa notizia si parla di: yildiz - juve

Ultimissime Juve LIVE: incontro nei prossimi giorni per il rinnovo di Yildiz, novità sul futuro di Vlahovic, dall’Inghilterra svelano un nuovo obiettivo dei bianconeri

Yildiz celebrato dalla Juve: il post social dei bianconeri gasa i tifosi ed esalta il 10 bianconero – FOTO

Juve, la classe di Yildiz per sfidare il Real

Yildiz sempre più leader tecnico della Juventus, e sul rinnovo…; Il giornalista spiega il ruolo di Yildiz nella nuova Juve: Deve diventare leader tecnico; Yildiz, pietra angolare della Juventus: serve un contratto lungo per resistere alle sirene di mercato.

Nessuno può sostituire Yildiz: Juve, come trovare la quadra senza il 10 - Non solo leader tecnico, ma anche riferimento morale: senza Bremer e Locatelli è lui il capitano. Scrive tuttosport.com

Pagina 2 | Nessuno può sostituire Yildiz: Juve, come trovare la quadra senza il 10 - Non solo leader tecnico, ma anche riferimento morale: senza Bremer e Locatelli è lui il capitano. Da tuttosport.com

Cerca Video su questo argomento: Yildiz Juve Leader Tecnico