Yildiz Juve | non solo leader tecnico ma anche riferimento morale A Verona è arrivata la consacrazione che va ben oltre la numero 10 | il gesto
Yildiz Juve: non solo leader tecnico ma anche riferimento morale. Sabato col Verona è arrivata la consacrazione nel corso del match del Bentegodi. La Juve di Igor Tudor non ha solo ritrovato un talento cristallino in attacco, ma anche un punto di riferimento per il futuro. Lo ha sottolineato Tuttosport, che ha analizzato la crescita di Kenan Yildiz, un ventenne che sta bruciando le tappe non solo dal punto di vista tecnico, ma anche da quello della personalità. L’attaccante turco, che indossa la prestigiosa maglia numero 10, sta dimostrando di essere un giocatore completo, un leader in campo e un punto fermo per lo spogliatoio. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
