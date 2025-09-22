Yildiz Girelli a Parigi per la cerimonia del Pallone d’Oro 2025 | la FOTO al momento della partenza gasa i tifosi della Juventus

Yildiz Girelli in rappresentanza della Juve a Parigi per la cerimonia del Pallone d’Oro 2025: la FOTO della partenza carica i tifosi bianconeri. Una notte da stelle, una notte a tinte bianconere. La Juventus si prepara a vivere una serata da protagonista sul palcoscenico più prestigioso del calcio mondiale. Alla cerimonia del Pallone d’Oro 2025, in programma questa sera a Parigi, il club sarà rappresentato da due dei suoi talenti più brillanti: Kenan Yildiz e Cristiana Girelli, entrambi in corsa per un premio. Yildiz a caccia del Trofeo Kopa. Dopo un inizio di stagione folgorante, che lo ha consacrato come leader tecnico della Signora, Kenan Yildiz è uno dei grandi favoriti per la vittoria del Trofeo Kopa, il riconoscimento che premia il miglior giocatore Under 21 del mondo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Yildiz Girelli a Parigi per la cerimonia del Pallone d’Oro 2025: la FOTO al momento della partenza gasa i tifosi della Juventus

Pallone d’Oro 2025: due bianconeri attesi a Parigi, rappresenteranno la Juventus alla cerimonia. Tutti i dettagli - Pallone d’Oro 2025, Yildiz e Girelli rappresenteranno il club in Francia: il turco in lizza per il Trofeo Kopa, la bomber per il femminile Non solo campo, la Juventus si prepara a vivere una notte da ... juventusnews24.com scrive

