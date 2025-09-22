Yemen ancora raid Idf su Sana' a Katz | Sventoleremo nostra bandiera e uccideremo Houthi assassinati 31 giornalisti in un solo attacco - VIDEO

Il raid israeliano che ha ucciso 31 giornalisti a Sana’a scatena l’indignazione internazionale, mentre Katz promette di “uccidere” i leader Houthi I raid dell'Idf si stanno intensificando nelle ultime settimane, tanto che il ministro della Difesa israeliano Israel Katz ha dichiarato: "Sventol. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

