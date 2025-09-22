Yamal in Italia sarebbe stato rovinato dagli allenatori di una scuola calcio | lo sfogo di Prandelli a difesa dei giovani calciatori

“Se un bambino vuol dribblare, lo faccia. Ai ragazzini non si può dire di fare una ‘ diagonale ‘, di giocare da ‘falso nueve’. Non esiste “. A parlare al Corriere della Sera è Cesare Prandelli, Ct della nazionale italiana dal 2010 al 2014 e oggi impegnato nel Progetto Giovani della Figc dopo l’arrivo di Gennaro Gattuso come nuovo commissario tecnico. L’ex allenatore ha parlato del talento e della fantasia che in Italia scarseggiano sempre di più a vantaggio di tatticismi esasperati, già a partire dalle scuole calcio. Ma se in Italia fosse nato un Yamal di turno, oggi sarebbe ciò che è? Prandelli non ha dubbi: “No. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Yamal in Italia sarebbe stato rovinato dagli allenatori di una scuola calcio”: lo sfogo di Prandelli a difesa dei giovani calciatori

Prandelli: «Uno come Yamal in Italia ce lo saremmo lasciati sfuggire, a scuola calcio gli avrebbero tolto la gioia di giocare»

