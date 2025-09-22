XXV Festival Verdi | inaugurazione sold out

Il XXV Festival Verdi inaugura con il tutto esaurito: il Teatro Regio di Parma e il Teatro Verdi di Busseto sold out in ogni ordine di posto per il debutto dei due nuovi allestimentirispettivamente di Otello (venerdì 26 settembre, ore 20.00, diretta su Rai Radio 3) e Macbeth (sabato 27 settembre. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

La venticinquesima edizione del Festival Verdi di Parma si inaugura con "Otello", capolavoro assoluto ed inarrivabile del genio verdiano. A raccontarcelo è Mariangela Sicilia, splendida interprete del ruolo di Desdemona.

Le streghe di Macbeth in parata, videomapping sui palazzi, Monteverdi e Nono in cartellone: al via a Parma il Festival Verdi tra passato e futuro - Inaugurazione kolossal con la Verdi Street Parade (sabato 21 settembre, dalle ore 18): a sfilare insieme con le streghe di Macbeth impersonate dalla comunità cittadina, oltre 1000 artisti, ensemble ... Secondo ilmessaggero.it

Al via il Festival Verdi e il Verdi Off - Il Festival Verdi 2025 e la X edizione del Verdi Off al via, dal 20 settembre al 19 ottobre, a Parma e nelle terre verdiane per celebrare la figura e l'opera del compositore Giuseppe Verdi. Da msn.com