Xiaomi 17 17 Pro e 17 Pro Max si mostrano nelle prime immagini ufficiali con un nuovo design

Xiaomi 17, 17 Pro e 17 Pro Max svelati in immagini ufficiali con design rinnovato, display piatti e Magic Back Screen. In attesa del debutto ufficiale. L'articolo proviene da TuttoAndroid. 🔗 Leggi su Tuttoandroid.net © Tuttoandroid.net - Xiaomi 17, 17 Pro e 17 Pro Max si mostrano nelle prime immagini ufficiali con un nuovo design

In questa notizia si parla di: xiaomi - mostrano

Nürburgring sotto shock: Xiaomi YU7 GT mostra tutta la sua potenza - facebook.com Vai su Facebook

Xiaomi 17, ci siamo: lancio il 25 settembre. Primi con Snapdragon 8 Elite Gen 5; Xiaomi sfida l’ultimo Apple: Xiaomi 17 contro iPhone 17; Xiaomi 17 Series sarà presentata il 25 settembre con Snapdragon 8 Gen 5.

Xiaomi 17, Pro e Pro Max: data di presentazione ufficiale e novità principali - Scopri quando verrà presentata la serie Xiaomi 17 (inclusi Pro e Pro Max) il 25 settembre 2025 in Cina; novità come Snapdragon 8 Elite Gen 5, batteria potente e display posteriore “Magic Back Screen” ... Scrive evosmart.it

Xiaomi 17, 17 Pro e 17 Pro Max: ufficiale la data d’uscita e non saranno soli - La serie Xiaomi 17 ha una data di presentazione: ecco quando arriverà la nuova serie di punta del brand cinese. Segnala gizchina.it