xbox la catena costco ha iniziato a rimuovere dalla vendite le console microsoft

Costco, una delle principali catene di distribuzione all’ingrosso con sedi negli Stati Uniti e nel Regno Unito, ha rimosso dalle proprie piattaforme di vendita le console ed i prodotti a marchio Xbox. La scoperta è stata fatta da utenti online che, cercando la parola “Xbox” sul sito ufficiale, non hanno trovato alcun risultato: non solo console, ma anche giochi e persino le gift card risultano scomparse. Una situazione confermata anche nei punti vendita fisici, dove gli spazi dedicati ai videogiochi mostrano oggi solo prodotti Sony e Nintendo. The Gamer segnala che il cambiamento è avvenuto senza annunci ufficiali da parte di Costco, ma alcuni utenti avevano già notato l’assenza dei prodotti Microsoft settimane fa. 🔗 Leggi su Game-experience.it

