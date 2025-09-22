Xbox la catena Costco ha iniziato a rimuovere dalla vendite le console Microsoft
Costco, una delle principali catene di distribuzione all’ingrosso con sedi negli Stati Uniti e nel Regno Unito, ha rimosso dalle proprie piattaforme di vendita le console ed i prodotti a marchio Xbox. La scoperta è stata fatta da utenti online che, cercando la parola “Xbox” sul sito ufficiale, non hanno trovato alcun risultato: non solo console, ma anche giochi e persino le gift card risultano scomparse. Una situazione confermata anche nei punti vendita fisici, dove gli spazi dedicati ai videogiochi mostrano oggi solo prodotti Sony e Nintendo. The Gamer segnala che il cambiamento è avvenuto senza annunci ufficiali da parte di Costco, ma alcuni utenti avevano già notato l’assenza dei prodotti Microsoft settimane fa. 🔗 Leggi su Game-experience.it
In questa notizia si parla di: xbox - catena
La trial di 10 ore di FC 26 è già disponibile per gli abbonati EA Play e Xbox Game Pass Ultimate. Gioca da oggi! https://www.everyeye.it/notizie/fc-26-gioca-gratis-xbox-game-pass-come-scaricare-versione-prova-anticipo-828580.html?utm_medium=Social& - facebook.com Vai su Facebook
Xbox, la catena Costco ha iniziato a rimuovere dalla vendite le console Microsoft; Xbox sta iniziando a sparire dalle grandi catene commerciali USA, come Costco; Nintendo Switch 2 costerà meno del previsto? Arriva un leak da una catena di negozi canadese.
Xbox, la catena Costco ha iniziato a rimuovere dalla vendite le console Microsoft - Costco, una delle principali catene di distribuzione all’ingrosso con sedi negli Stati Uniti e nel Regno Unito, ha rimosso dalle proprie piattaforme di vendita le console ed i prodotti a marchio Xbox. Secondo msn.com
Xbox sta iniziando a sparire dalle grandi catene commerciali USA, come Costco - Stanno giungendo notizie dagli Stati Uniti della sparizione dei prodotti Xbox dalla catena di negozi Costco: la prima tra tante? Segnala multiplayer.it