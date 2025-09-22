Xabi Alonso | Vinicius? La stagione è appena iniziata ci sarà tempo per lui è un giocatore importante

La conferenza stampa di Xabi Alonso alla vigilia del match di campionato tra Real Madrid e Levante. La conferenza di Xabi Alonso. Come vedi la partita di domani? «Ogni partita è complicata e sono competitivi, così come il loro allenatore. Domani dovremo fare bene tante cose: giocare con qualità, ritmo e concentrazione.» Sarebbe una sorpresa se Dembélé non vincesse il Pallone d’Oro? «Vedremo. non è la mia priorità. Non faccio parte della giuria. Non ci ho pensato molto, sto solo pensando al Levante.» Su quale direzione sta andando la squadra? « Stiamo meglio, ma siamo ancora in fase di costruzione. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Xabi Alonso: «Vinicius? La stagione è appena iniziata, ci sarà tempo per lui, è un giocatore importante»

In questa notizia si parla di: xabi - alonso

Scartato da Xabi Alonso, ora l’Inter può chiudere

Real Madrid-Osasuna (martedì 19 agosto 2025 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici. Debutto felice per i Blancos di Xabi Alonso?

L’obiettivo controverso di Mbappe mette gli uomini di Xabi Alonso

Il Barça ne fa 3 al Getafe e rimane in scia del Real Madrid Torres e Dani Olmo trascinano i blaugrana che centrano così il 4° successo in campionato mantenendosi a -2 dalla squadra di Xabi Alonso capolista a punteggio pieno - facebook.com Vai su Facebook

Il Barça ne fa 3 al Getafe e rimane in scia del Real Madrid Torres e Dani Olmo trascinano i blaugrana che centrano così il 4° successo in campionato mantenendosi a -2 dalla squadra di Xabi Alonso capolista a punteggio pieno - X Vai su X

Vinicius, è finita la luna di miele Real. Tra Xabi Alonso e Mbappé ora è un caso; Vinicius Junior sostituito e deluso: con Xabi Alonso ha giocato una sola gara per intero; Alonso non è turbato dalla rabbia di Vinicius per la sostituzione.

Vinicius, è finita la luna di miele Real. Tra Xabi Alonso e Mbappé ora è un caso - Il Real Madrid è in vetta alla classifica della Liga con 15 punti in 5 giornate, unica squadra a punteggio pieno. Scrive tuttosport.com

Real Madrid, la stampa spagnola esalta Xabi Alonso e attacca Ancelotti: “Mastantuono fortunato”. Scoppia la grana Vinicius - Real Madrid ancora vincente e in testa alla Liga: Militao e Mbappé stendono l'Espanyol. Segnala sport.virgilio.it