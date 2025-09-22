WWE | Roman Reigns confermato per Crown Jewel 2025 a Perth

Zonawrestling.net | 22 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Roman Reigns è assente dalla programmazione della WWE da Clash in Paris, ma la sua pausa sta per finire e il ritorno sarà in grande stile. Triple H ha infatti pubblicato sui social il poster del prossimo Crown Jewel, che quest’anno si terrà a Perth, in Australia. Al centro dell’immagine, in primo piano, c’è proprio lui: “The Tribal Chief”. The road to #WWECrownJewel begins tonight.Just under 3 weeks until @WWE takes over Perth. Are you ready? pic.twitter.comg2Htu1zSd0 — Triple H (@TripleH) September 22, 2025 Il poster conferma che Reigns sarà presente allo show, in programma alla RAC Arena l’11 ottobre 2025. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

wwe roman reigns confermato per crown jewel 2025 a perth

© Zonawrestling.net - WWE: Roman Reigns confermato per Crown Jewel 2025 a Perth

In questa notizia si parla di: roman - reigns

WWE: Dopo Roman Reigns anche Cody Rhodes in trattative per un ruolo iconico nel film di Street Fighter

WWE: È nato il sesto figlio di Roman Reigns

WWE: Dopo Roman Reigns, anche Cody Rhodes nel film di Street Fighter nel ruolo di Guile

WWE, Roman Reigns senza fine: trionfo pure a WrestleMania 39; WWE: Roman Reigns confermato per Crown Jewel 2025 a Perth; WWE: Brutte notizie per Roman Reigns, confermato un lungo stop per infortunio.

wwe roman reigns confermatoRoman Reigns esce dal personaggio dopo un'uscita brutale in barella - Roman Reigns scatena dibattiti dopo essere apparso in forma solo pochi giorni dopo essere stato portato via in barella al "Clash in Paris" ... Si legge su worldwrestling.it

Il vero motivo per cui Roman Reigns non è tornato a WWE Wrestlepalooza - Roman Reigns non ha partecipato a Wrestlepalooza a causa di impegni cinematografici, di un infortunio sceneggiato e dei piani a lungo termine della WWE. Come scrive worldwrestling.it

Cerca Video su questo argomento: Wwe Roman Reigns Confermato