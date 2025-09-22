WWE | Roman Reigns confermato per Crown Jewel 2025 a Perth
Roman Reigns è assente dalla programmazione della WWE da Clash in Paris, ma la sua pausa sta per finire e il ritorno sarà in grande stile. Triple H ha infatti pubblicato sui social il poster del prossimo Crown Jewel, che quest’anno si terrà a Perth, in Australia. Al centro dell’immagine, in primo piano, c’è proprio lui: “The Tribal Chief”. The road to #WWECrownJewel begins tonight.Just under 3 weeks until @WWE takes over Perth. Are you ready? pic.twitter.comg2Htu1zSd0 — Triple H (@TripleH) September 22, 2025 Il poster conferma che Reigns sarà presente allo show, in programma alla RAC Arena l’11 ottobre 2025. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net
