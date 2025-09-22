WWE | Piper Niven alle prese con un infortunio incerti i tempi di recupero
L’ultima apparizione televisiva di Piper Niven risale al 22 agosto quando a SmackDown ha sconfitto Charlotte Flair, da allora si sono perse le tracce della bodyguard di Chelsea Green che, sui social, ha giustificato l’assenza dicendo che è attualmente impegnata in una missione segreta. Incertezza. Questa settimana a SmackDown è stata Alba Fyre a fare coppia con Chelsea Green e in tanti si sono chiesti che fine potesse aver fatto Piper Niven, assente anche da bordo ring. La risposta è arrivata da Fightful Select nelle scorse ore che, secondo le informazioni raccolte, ha parlato di un infortunio che sta tenendo ai box l’ex Tag Team Champion. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net
In questa notizia si parla di: piper - niven
WWE: Bologna presa d’assalto, attesa spasmodica per SmackDown; WWE: Piper Niven risponde a chi le fa body shaming.
WWE shock as Piper Niven pulled from Lyon title match - In less than two hours, the blue brand is putting on an action packed show from Lyon, France over a year after ... Segnala msn.com
Chelsea Green Replaces Piper Niven in Women's Tag Title Match - Chelsea Green replaces Piper Niven, teaming with Alba Fyre vs Charlotte Flair & Alexa Bliss for the Women's Tag Titles Green continues double duty on SmackDown and NXT, now aligned with NXT North ... yardbarker.com scrive