WWE | Piper Niven alle prese con un infortunio incerti i tempi di recupero

L’ultima apparizione televisiva di Piper Niven risale al 22 agosto quando a SmackDown ha sconfitto Charlotte Flair, da allora si sono perse le tracce della bodyguard di Chelsea Green che, sui social, ha giustificato l’assenza dicendo che è attualmente impegnata in una missione segreta. Incertezza. Questa settimana a SmackDown è stata Alba Fyre a fare coppia con Chelsea Green e in tanti si sono chiesti che fine potesse aver fatto Piper Niven, assente anche da bordo ring. La risposta è arrivata da Fightful Select nelle scorse ore che, secondo le informazioni raccolte, ha parlato di un infortunio che sta tenendo ai box l’ex Tag Team Champion. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

