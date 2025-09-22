WWE | Cambiati i finali di due match a WrestlePalooza?

Sono passati solo due giorni da WrestlePalooza, e nonostante diverse cose positive l’evento ha certamente lasciato un po’ di amaro in bocca ai fan. Due i motivi principali: lo squash totalmente gratuito di John Cena per mano di Brock Lesnar e il main event tra Cody Rhodes e Drew McIntyre, che è risultato molto piatto e poco avvincente. Eppure forse i piani iniziali prevedevano altro. Due cambi last minute. Secondo quanto ha riportato Bodyslam+, infatti, entrambi gli incontri hanno visto delle modifiche dell’ultimo minuto al finale degli incontri. Fino a sabato mattina, infatti, la WWE aveva previsto che John Cena avrebbe battuto Brock Lesnar, mentre per il main event le cose sarebbe state un po’ più complicate. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

