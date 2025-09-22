WTA Pechino 2025 Lucrezia Stefanini eliminata nel primo turno delle qualificazioni

Lucrezia Stefanini esce di scena nel primo turno delle qualificazioni del torneo WTA 1000 di Pechino: l’azzurra cede all’esordio all’ indonesiana Janice Tjen, numero 14 del tabellone cadetto, che si impone con lo score di 6-4 6-3 in un’ora e 25 minuti di gioco ed affronterà nel match decisivo per l’accesso al main draw la bulgara Viktoriya Tomova, numero 10 del seeding. Nel primo set l’azzurra annulla una palla break in apertura, poi però cede la battuta ai vantaggi nel terzo game ed a trenta nel quinto, trovandosi sotto 1-4. Stefanini reagisce e strappa la battuta all’indonesiana a trenta nel sesto gioco ed ai vantaggi nell’ottavo, pareggiando i conti sul 4-4. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - WTA Pechino 2025, Lucrezia Stefanini eliminata nel primo turno delle qualificazioni

