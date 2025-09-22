WrestleMania debutta in Arabia Saudita | un evento storico che ridefinisce l’intrattenimento globale

Dopo quasi quarant’anni di storia negli Stati Uniti e in Canada, WrestleMania varca per la prima volta i confini nordamericani. Nel 2027, il più grande spettacolo di wrestling del pianeta illuminerà Riyadh, capitale dell’Arabia Saudita, trasformandosi in un evento destinato a ridefinire i confini dello sport entertainment. WrestleMania incontra il Riyadh Season. Nato nel 1985, WrestleMania è passato dall’essere uno show di wrestling a un fenomeno culturale globale, con stadi da oltre 80.000 spettatori e milioni di telespettatori in tutto il mondo. Portarlo in Arabia Saudita significa inserirlo all’interno di un ecosistema già in fermento: il Riyadh Season, festival che ogni anno trasforma la capitale in un polo mondiale di sport, concerti e cultura. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

