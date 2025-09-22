WRC – Le novità del Rally di Svezia 2026

Definito il percorso per la gara scandinava, 18 le speciali in programma A cinque mesi dal via, il Rally di Svezia 2026 ha ufficializzato il proprio percorso. L’organizzazione ha spiegato che l’itinerario sarà composto da 18 prove speciali, per un totale di poco più di 300 chilometri cronometrati, con una struttura molto simile a quella . 🔗 Leggi su Tuttorally.news

In questa notizia si parla di: novit - rally

