Worlds 2025 |  League of Legends Esports rinnova il design e conferma gli interpreti della cerimonia di apertura GEM e Anyma

Game-experience.it | 22 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Riot Games ha annunciato oggi i punti salienti per il 15° anniversario di League of Legends Esports, che sarà celebrato ai Worlds 2025 in Cina. L’occasione vedrà il ritorno della classica Coppa degli Evocatori con un design rinnovato e un nuovo inno dei Worlds eseguito dalla superstar cinese G.E.M. La Coppa degli Evocatori ridisegnata reintroduce la sua silhouette originale con aggiornamenti moderni, tra cui un peso pari a circa la metà dell’edizione precedente, rendendola più sicura e facile da sollevare sul palcoscenico mondiale. La sua base di sette pollici, incisa con i nomi di tutti i 14 campioni passati dei Worlds, continua la tradizione stabilita dall’edizione Tiffany & Co. 🔗 Leggi su Game-experience.it

worlds 2025 160league of legends esports rinnova il design e conferma gli interpreti della cerimonia di apertura gem e anyma

© Game-experience.it - Worlds 2025: League of Legends Esports rinnova il design e conferma gli interpreti della cerimonia di apertura, G.E.M e Anyma

In questa notizia si parla di: worlds - league

worlds 2025 160league ofWorlds 2025: nuova Coppa degli Evocatori e show stellare con G.E.M. e Anyma - Riot Games ha annunciato grandi novità, dal ritorno della leggendaria Coppa degli Evocatori alla conferma di artisti come G. vgmag.it scrive

War of the Worlds 2025: una versione imbarazzante del racconto di Wells - Se ti capita di passare al cimitero di Brookwood nel Surrey in Inghilterra, passeggiando vicino alla tomba di Herbert George Wells potresti sentire dei forti colpi ma non temere! Secondo cinema.icrewplay.com

Cerca Video su questo argomento: Worlds 2025 160league Of