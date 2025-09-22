Worlds 2025 | League of Legends Esports rinnova il design e conferma gli interpreti della cerimonia di apertura GEM e Anyma

Riot Games ha annunciato oggi i punti salienti per il 15° anniversario di League of Legends Esports, che sarà celebrato ai Worlds 2025 in Cina. L’occasione vedrà il ritorno della classica Coppa degli Evocatori con un design rinnovato e un nuovo inno dei Worlds eseguito dalla superstar cinese G.E.M. La Coppa degli Evocatori ridisegnata reintroduce la sua silhouette originale con aggiornamenti moderni, tra cui un peso pari a circa la metà dell’edizione precedente, rendendola più sicura e facile da sollevare sul palcoscenico mondiale. La sua base di sette pollici, incisa con i nomi di tutti i 14 campioni passati dei Worlds, continua la tradizione stabilita dall’edizione Tiffany & Co. 🔗 Leggi su Game-experience.it © Game-experience.it - Worlds 2025: League of Legends Esports rinnova il design e conferma gli interpreti della cerimonia di apertura, G.E.M e Anyma

In questa notizia si parla di: worlds - league

Con la vittoria per 3-2 contro i Top Esports nella finale di winner bracket, i Bilibili Gaming hanno matematicamente ottenuto la qualificazione al mondiale di League of Legends. I finalisti del 2024 giocheranno così i Worlds 2025 in casa. Protagonista assoluto l'it

Worlds 2025: nuova Coppa degli Evocatori e show stellare con G.E.M. e Anyma - Riot Games ha annunciato grandi novità, dal ritorno della leggendaria Coppa degli Evocatori alla conferma di artisti come G.

