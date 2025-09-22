World Cleanup Day a Padova decine di volontari rigenerano il Portello

Padovaoggi.it | 22 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una partecipazione significativa da parte dei cittadini, con decine di volontari all’opera, per l’evento organizzato da Retake Padova in occasione del World Cleanup Day 2025. La giornata, svoltasi domenica 21 settembre, ha visto protagonisti cittadini di tutte le età, che hanno risposto con. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: world - cleanup

“World Cleanup Day” per mantenere pulita Parma

World Cleanup Day Italia 2025, il 17 settembre l’evento inaugurale a Ponticelli

World Cleanup Day, tutti insieme per raccogliere i rifiuti: "Puliamo il mondo partendo da Palermo"

Domani a Padova la grande pulizia collettiva per il World Cleanup Day; World Cleanup Day, a Padova decine di volontari rigenerano il Portello; World Cleanup Day, tutti insieme per raccogliere i rifiuti: 'Puliamo il mondo partendo da Palermo'.

world cleanup day padovaDalla Golena al Piovego: domenica la maxi pulizia collettiva con il World Cleanup Day - Domani i padovani, a partire dalle ore 10:00, possono diventare “spazzini” per un giorno, ripulendo alcuni degli angoli più suggestivi della città come il Piovego e il Brenta. Segnala padovaoggi.it

world cleanup day padovaLe iniziative del World Cleanup Day in Italia - Dal 20 al 28 settembre, milioni di persone in 190 Paesi scenderanno in campo per la più grande azione civica del pianeta, il World Cleanup Day. Si legge su rivistanatura.com

Cerca Video su questo argomento: World Cleanup Day Padova