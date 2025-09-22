World Cleanup Day a Padova decine di volontari rigenerano il Portello
Una partecipazione significativa da parte dei cittadini, con decine di volontari all’opera, per l’evento organizzato da Retake Padova in occasione del World Cleanup Day 2025. La giornata, svoltasi domenica 21 settembre, ha visto protagonisti cittadini di tutte le età, che hanno risposto con. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
