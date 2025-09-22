WINDTRE offre i nuovi iPhone 17 iPhone Air iPhone 17 Pro iPhone 17 Pro Max
Roma, 22 settembre 2025 – WINDTRE offre la nuova generazione di iPhone. Tutti e quattro i modelli: iPhone 17, iPhone Air, iPhone 17 Pro e iPhone 17 Pro Max sono dotati della fotocamera frontale Center Stage per selfie di nuova generazione, sistemi fotografici Fusion da 48MP, chip di ultima generazione per prestazioni di alto livello e autonomia prolungata per tutta la giornata. I nuovi design, eleganti e raffinati, sono ancora più resistenti e garantiscono una protezione dai graffi tre volte superiore, grazie al Ceramic Shield 2. I clienti possono acquistare i nuovi modelli di iPhone a partire dal 19 settembre. 🔗 Leggi su Pantareinews.com
Siamo entusiasti di annunciarti una notizia bomba: iPhone 17 è UFFICIALE e disponibile in tutti gli Store WindTre Preparati a vivere un'esperienza unica con il futuro della tecnologia, che solo WindTre ti offre con un'offerta ULTRA CONVENIENTE: ? iPho - facebook.com Vai su Facebook
