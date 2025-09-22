windtre offre i nuovi iphone 17 iphone air iphone 17 pro iphone 17 pro max

Roma, 22 settembre 2025 – WINDTRE offre la nuova generazione di iPhone. Tutti e quattro i modelli: iPhone 17, iPhone Air, iPhone 17 Pro e iPhone 17 Pro Max sono dotati della fotocamera frontale Center Stage per selfie di nuova generazione, sistemi fotografici Fusion da 48MP, chip di ultima generazione per prestazioni di alto livello e autonomia prolungata per tutta la giornata. I nuovi design, eleganti e raffinati, sono ancora più resistenti e garantiscono una protezione dai graffi tre volte superiore, grazie al Ceramic Shield 2. I clienti possono acquistare i nuovi modelli di iPhone a partire dal 19 settembre. 🔗 Leggi su Pantareinews.com

