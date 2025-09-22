WindTre offre i nuovi iPhone 17 iPhone Air iPhone 17 Pro e iPhone 17 Pro Max

ROMA – WindTre offre la nuova generazione di iPhone. Tutti e quattro i modelli: iPhone 17, iPhone Air, iPhone 17 Pro e iPhone 17 Pro Max sono dotati della fotocamera frontale Center Stage per selfie di nuova generazione, sistemi fotografici Fusion da 48MP, chip di ultima generazione per prestazioni di alto livello e autonomia prolungata per tutta la giornata. I nuovi design, eleganti e raffinati, sono ancora più resistenti e garantiscono una protezione dai graffi tre volte superiore, grazie al Ceramic Shield 2. I clienti possono acquistare i nuovi modelli di iPhone a partire dal 19 settembre. I nuovi clienti WINDTRE potranno acquistare i nuovi modelli iPhone a partire da 22,99 euro in più al mese, in promo con Giga illimitati in 5G, minuti illimitati, 50 minuti verso l’estero e call center senza attese. 🔗 Leggi su Lopinionista.it © Lopinionista.it - WindTre offre i nuovi iPhone 17, iPhone Air, iPhone 17 Pro e iPhone 17 Pro Max

In questa notizia si parla di: windtre - offre

WINDTRE offre i nuovi iPhone 17, iPhone Air, iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max

Siamo entusiasti di annunciarti una notizia bomba: iPhone 17 è UFFICIALE e disponibile in tutti gli Store WindTre Preparati a vivere un'esperienza unica con il futuro della tecnologia, che solo WindTre ti offre con un'offerta ULTRA CONVENIENTE: ? iPho - facebook.com Vai su Facebook

iPhone e Samsung con WindTre: le offerte a rate per nuovi clienti a giugno 2025; iPhone 16e a rate con WindTre: ecco quanto costa; WindTre lancia nuovi prezzi per iPhone 16: vantaggi per i già clienti.

WindTre offre i nuovi iPhone 17, iPhone Air, iPhone 17 Pro e iPhone 17 Pro Max - Tutti e quattro i modelli: iPhone 17, iPhone Air, iPhone 17 Pro e iPhone 17 Pro Max sono dotati della ... Come scrive lopinionista.it

Offerte WindTre con portabilità: le migliori opzioni per i clienti Iliad e MVNO - Sei insoddisfatto della tua offerta telefonica e vorresti ricevere più Giga a un costo conveniente? Come scrive tecnoandroid.it