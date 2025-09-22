Wind Tre premiata al Blue Green Economy Award 2025 per il progetto Borghi connessi
Napoli, 18 settembre 2025 – In occasione della seconda edizione del Blue Green Economy Award, tenutasi presso il prestigioso Salone Margherita di Napoli e promossa dall’Associazione For Human Community, Wind Tre ha ricevuto una Menzione Speciale per il progetto Borghi Connessi, riconosciuto come iniziativa di valore nell’ambito della sostenibilità sociale. Borghi Connessi nasce per accompagnare i piccoli comuni italiani nel loro percorso di trasformazione digitale, combinando connettività, tecnologie smart e programmi di formazione per colmare il digital divide. La peculiarità del programma è la sua visione a 360 gradi della digitalizzazione. 🔗 Leggi su Pantareinews.com
In questa notizia si parla di: wind - premiata
Blue Green Economy Award, Wind Tre premiata per Borghi Connessi
Premiata ditta Jazz in attività dal 1933 Scherzo, obviously. Ritrovo tra cimeli familiari questa tenera locandina dei Five Brothers jazz Piscicelli , fondato dal mio prozio Mariano De Vito Piscicelli. Il Concerto del 16 luglio 1933 -sul francobollo è scritto così, sarà - facebook.com Vai su Facebook
WIND TRE PREMIATA AL BLUE GREEN ECONOMY AWARD 2025; Car Clinic premiata al Blue Green Economy Award 2025 con il progetto Pink Academy; Wind Tre, confermata la certificazione UNI/PdR 125:2022 sulla parità di genere.
Blue Green Economy Award, Wind Tre premiata per Borghi Connessi - NAPOLI – In occasione della seconda edizione del Blue Green Economy Award, tenutasi presso il prestigioso Salone Margherita di Napoli e promossa ... Da lopinionista.it