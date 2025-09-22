Wicked | Foor Good sarà presto al cinema | il gran finale può sperare nell’Oscar?

Archiviata l’estate, è tempo di pensare alle cose serie: la prossima Award Season, ormai alle porte. Da Bugonia di Yorgos Lanthimos al nuovo Frankenstein di Guillermo Del Toro, passando per No Other Choice, ultima opera del regista sudcoreano Park Chan-wook, sono molti i titoli pronti a concorrere per ogni riconoscimento di questa nuova stagione, che culminerà il 15 marzo 2026 al Dolby Theatre di Los Angeles, con la consegna degli Academy Awards. Tra i possibili vincitori, però, spunta anche un musical, tra le pellicole più attese del 2025; si tratta di Wicked: For Good. “Wicked: For Good” farà brillare Cynthia Erivo e Ariana Grande. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

