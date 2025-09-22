We’re all outsiders | mostra d’arte contemporanea a Palazzo Drago Ajroldi di Santacolomba

Palermotoday.it | 22 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’outsider può essere un emergente o una voce fuori dal coro. Il poeta senza editore, il ragazzo di periferia che fotografa la propria realtà con un vecchio smartphone. È un artista che, nonostante il talento, resta ai margini dei circuiti ufficiali; è il corpo che non si conforma; la lingua che. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

