' Wellness Week 2025' due appuntamenti sul movimento come fonte di salute

Due giornate di salute e movimento aperte a tutti. Mercoledì 24 e giovedì 25 settembre anche Ferrara parteciperà alla 'Wellness Week 2025, la settimana del movimento e dei sani stili di vita' promossa dalla Wellness Foundation e dalla Regione Emilia-Romagna, con due eventi organizzati da. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it