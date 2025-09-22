' Wellness Week 2025' due appuntamenti sul movimento come fonte di salute
Due giornate di salute e movimento aperte a tutti. Mercoledì 24 e giovedì 25 settembre anche Ferrara parteciperà alla 'Wellness Week 2025, la settimana del movimento e dei sani stili di vita' promossa dalla Wellness Foundation e dalla Regione Emilia-Romagna, con due eventi organizzati da. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it
World Wellness Weekend 2025 Celebrate World Wellness Weekend at Conrad Spa, Sardinia. Stretch, breathe, and surrender to deep relaxation — from Japanese Makko Ho in the garden to Tibetan Sound Rituals at sunset. Special spa offers & exclusive - facebook.com Vai su Facebook
