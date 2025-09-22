‘Welcome Pomeriggi’ | più autonomia oltre il weekend

A Mozzo, in provincia di Bergamo, prende forma una nuova fase del progetto ‘Welcome’ di Abilitare Convivendo Odv, che da dieci anni offre a persone adulte con disabilità un’occasione concreta per sperimentare una vita autonoma. Si chiama ‘Welcome Pomeriggi’ e rappresenta l’ampliamento delle esperienze residenziali – che attualmente sono proposte nel weekend, una o due volte al mese – con alcuni pomeriggi infrasettimanali. Un’iniziativa che mira a rafforzare competenze quotidiane fondamentali – dalla gestione del denaro alla preparazione dei pasti, dall’uso degli elettrodomestici alla condivisione degli spazi – in vista di una possibile vita indipendente, sostenuta e integrata nel tessuto sociale locale. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

