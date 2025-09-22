Washington intensifica il contrasto al narcotraffico
Donald Trump sta intensificando la lotta al narcotraffico. Venerdì sera, il presidente americano ha reso noto di aver ordinato il terzo bombardamento contro un’imbarcazione di trafficanti di droga nell’area caraibica. 🔗 Leggi su Laverita.info
