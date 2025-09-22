Warren Buffett scarica le auto cinesi fuga dalle azioni e crollo in Borsa

Berkshire Hathaway, la società attraverso cui Warren Buffett gestisce i propri investimenti, ha venduto tutte le sue partecipazioni in Byd, il più grande produttore di auto della Cina. Il titolo è immediatamente crollato del 3,6% alla Borsa di Hong Kong. Byd viene da un periodo piuttosto negativo, con un importante rallentamento delle vendite e dei profitti negli ultimi mesi. Buffett aveva investito in Byd nel 2008, intuendo il potenziale dell’azienda quando ancora produceva principalmente batterie per telefoni cellulari. In 17 anni il valore della sua partecipazione è aumentato del 4.500%. La vendita che ha portato a zero la partecipazione di Berkshire Hathaway nell’azienda è però il risultato di un percorso iniziato nel 2022. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Warren Buffett scarica le auto cinesi, fuga dalle azioni e crollo in Borsa

