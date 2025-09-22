Warren Buffet fuori da Byd | come dove e perché investe ‘l’oracolo di Omaha’

(Adnkronos) – Warren Buffett vende la sua partecipazione in Byd e il marchio dell'elettrico cinese crolla in Borsa. Perché pesano tanto le decisioni dell'oracolo di Omaha? Per una ragione tanto semplice, quanto peculiare, in un mercato finanziario globale sempre più globale e schizofrenico. La Berkshire Hathaway, la holding di partecipazioni che fa capo al miliardario .

Warren Buffet esce da Byd, come e perché pesano le scelte dell'oracolo di Omaha; Processo Grillo jr, la sentenza: 8 anni a Ciro, Capitta e Lauria. Sei anni e mezzo a Corsiglia; Byd ha venduto 3 mln veicoli nel 2023 (+62%). Casa cinese ha immatricolato 1,57 milioni di Bev e 1,44 milioni di ibridi.

