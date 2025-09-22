Walter MAC Mazzieri una mostra celebra la sua pittura sognante
L’arte ha spesso la capacità di catturare frammenti di tempo, trasformandoli in immagini che parlano dell’uomo e delle sue emozioni più profonde. Nella pittura, in particolare, si riflette non solo la mano dell’artista ma anche il suo mondo interiore, fatto di ricordi, sogni e suggestioni che. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
A Palazzo Santo Stefano la mostra “Sulle onde ricamate della memoria”: la pittura sognante di Walter MAC Mazzieri
Prosa, musica, danza e operetta, il cartellone 25/26 del Cinema Teatro Walter Mac Mazzieri
"Sulle onde ricamate della memoria": la pittura sognante di Walter MAC Mazzieri
Il surrealismo 'emiliano' di Mac Mazzieri in mostra a Modena - Una pittura che non conosce distanza tra arte e vita, con la figurazione che assume una dimensione fantastica, non per distaccarsi dalla realtà, ma per amplificarla. Si legge su ansa.it
Ultimi giorni per vedere i quadri di Mac Mazzieri - Ultimi giorni per lasciarsi sorprendere dalle visioni di Walter Mac Mazzieri, l’artista pavullese che ha saputo trasformare la realtà e... Segnala ilrestodelcarlino.it