Arriva un vortice autunnale che sembra pronto a travolgere l’Italia, da domani la pioggia sarà presente un po’ ovunque con conseguente crollo delle temperature. L’estate ormai è finita e presto diremo addio anche al caldo che ha condizionato questo settembre che è stato più di una coda della bella stagione. (Notizie.com) La situazione si è incrinata già nel weekend e continuerà a peggiorare domani con forti temporali pronti a colpire gran parte del nord del paese e anche il versante tirrenico del centro. Il motivo legato a questo peggioramento delle condizioni meteorologiche è dovuto a un vortice ciclonico che fino a giovedì si posizionerà proprio a ridosso delle aree alpine. 🔗 Leggi su Notizie.com

© Notizie.com - Vortice autunnale travolge l’Italia, da domani pioggia ovunque e crollo delle temperature