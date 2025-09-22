Vortice autunnale travolge l’Italia da domani pioggia ovunque e crollo delle temperature
Arriva un vortice autunnale che sembra pronto a travolgere l’Italia, da domani la pioggia sarà presente un po’ ovunque con conseguente crollo delle temperature. L’estate ormai è finita e presto diremo addio anche al caldo che ha condizionato questo settembre che è stato più di una coda della bella stagione. (Notizie.com) La situazione si è incrinata già nel weekend e continuerà a peggiorare domani con forti temporali pronti a colpire gran parte del nord del paese e anche il versante tirrenico del centro. Il motivo legato a questo peggioramento delle condizioni meteorologiche è dovuto a un vortice ciclonico che fino a giovedì si posizionerà proprio a ridosso delle aree alpine. 🔗 Leggi su Notizie.com
