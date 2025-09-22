Vorrei un processo in Italia Salis preoccupata alla vigilia del voto per l' immunità

Martedì 23 settembre è il giorno della verità per Ilaria Sali s: Il Jurì è chiamato a votare per la revoca o meno dell' immunità parlamentare su richiesta dell'Ungheria. L'esponente di Avs è sotto processo a Budapest ma con l'elezione al Parlamento Europeo, cercata proprio per sottrarla al carcere ungherese, questo è stato sospeso e riprenderà al termine del mandato. A meno che non venga decisa la revoca dell'immunità e allora a quel punto per Salis potrebbe esserci un mandato di cattura europeo, che non implica automatica estradizione, ma non la decadenza dal ruolo di parlamentare. " La mia intenzione non è mai stata quella di sottrarmi a un processo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

