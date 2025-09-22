Volumi esagerati tacchi scultorei e materiali lucidi segnano le nuove tendenze scarpe per l’A I 2025-26 Le sfilate propongono silhouette d’impatto tra richiami rétro e sperimentazioni

22 set 2025

Volumi esagerati, tacchi scultorei e materiali lucidi segnano le nuove tendenze scarpe per l’ AI 2025-26. Le sfilate propongono silhouette d’impatto, tra richiamitro e sperimentazioni. I modelli fluffy di Gucci portano morbidezza e texture giocose, mentre le pep toe di Ferragamo reintroducono un’eleganza retrò. Le ballerine di Chloé mantengono charme romantico e comfort, contrapposte agli stivaletti animalier di Tod’s che osano con stampe selvagge. Il cuissard di Burberry slancia la gamba, e gli stivali corsetto di Blumarine definiscono la silhouette con laccio e struttura. Nel video di Amica. 🔗 Leggi su Amica.it

Stivali, ballerine e dettagli bold: le scarpe viste in passerella.

