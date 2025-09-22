Voltri frana in via delle Fabbriche | strada chiusa in entrambe le direzioni

Un masso ostruisce la carreggiata e sono necessarie verifiche sul crinale del monte, che saranno eseguite domani con la luce del giorno. Le automobili vengono deviate su una viabilità alternativa. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it © Ilsecoloxix.it - Voltri, frana in via delle Fabbriche: strada chiusa in entrambe le direzioni

01.09.2025 ore 18 Linea di convergenza che si è temporaneamente piantata sul genovesato occidentale... Intensità folli, da oltre 150 millimetri all'ora... Passati i 200 a Masone, tra 150 e 180 a Mele sul Turchino, oltre 120 a Genova Voltri che si sta completame - facebook.com Vai su Facebook

Voltri, ciclista perde il controllo e si schianta contro auto: è grave - Grave incidente in via delle Fabbriche a Voltri: un ciclista di 39 anni ha perso il controllo della bici ed è finito contro un’auto parcheggiata. Come scrive ligurianotizie.it